شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد، صباح اليوم الاثنين، 3 فلسطينيون إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى، على وسط وغربى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال قرب سجن مدينة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس، وفلسطينية أخرى في قصف على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، فيما استشهد آخر برصاص قوات الاحتلال قرب المسلخ التركي جنوب المدينة.

وأشارت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة إلى ارتقاء 14 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.