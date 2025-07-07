شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعلن تدمير مواقع مضادة للدروع وبِنى تحتية لـ"حماس" فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش الإسرائيلى اليوم الاثنين، إن قواته نفذت عمليات عسكرية واسعة النطاق فى شمال قطاع غزة، شملت تدمير مواقع مضادة للدروع ونقاط مراقبة كانت تشكل تهديدًا للقوات، إضافة إلى استهداف بنى تحتية فوق وتحت الأرض كانت تابعة لحركة حماس.

وذكر جيش الاحتلال - في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية - أن القوات الإسرائيلية قتلت عددًا من المسلحين في منطقة بيت حانون، ودمرت مبنى عسكريًا قال إنه كان يُستخدم لتخطيط عمليات ضد إسرائيل.. كما تم استهداف نقاط مراقبة ومواقع لتجمع المسلحين.

وأضاف البيان أن القوات تواصل عملياتها داخل غزة، حيث تم استهداف "عشرات البنى التحتية الإرهابية"، بحسب وصف البيان، إلى جانب مواصلة العمليات في جنوب القطاع، حيث تم تدمير مخازن أسلحة ومواقع يشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية.

وأشار الجيش، إلى أن سلاح الجو شنّ خلال الساعات الماضية غارات على عشرات الأهداف المنتشرة في أنحاء القطاع.