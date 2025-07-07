شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجهة عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى مسؤول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر اليوم الاثنين، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة عن بعد.

وأكد المصدر، فى بيان، أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات رصدت مجموعة بالونات ضمن منطقة المسؤولية، حيث تم اعتراضها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، وبعد تفتيش المنطقة تبين أن البالونات مزودة بأجهزة توجيه بدائية يتم التحكم بها عن بعد ومحملة بمواد مخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع جميع أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.