شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة الدولية: نزوح أكثر من مليون شخص من مدينة الفاشر بشمال دارفور والان مع تفاصيل الخبر

أكدت منظمة الهجرة الدولية، ارتفاع أعداد النازحين من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور إلى أكثر من مليون شخص.

وقالت منظمة الهجرة، في بيان إن 1.014.748 شخصًا جرى تهجيرهم من محلية الفاشر، بما يمثل أكثر من 10% من إجمالي النازحين داخليًا في السودان، وأشارت إلى أن أعداد الذين فرّوا من مدينة الفاشر ومخيم زمزم وصلت إلى 718.998 شخصًا، بما يعادل 155.602 أسرة.

وكشفت عن نزوح 99% من سكان مخيم زمزم الواقع على بُعد 12 كيلو مترًا جنوب غرب الفاشر، بعدد أفراد بلغ 498.955 شخصًا، منهم 436.685 فردًا فرّوا إلى 26 موقعًا في أربع ولايات.

وتحدثت المنظمة عن أن 75% من نازحي مخيم زمزم انتقلوا إلى طويلة، فيما فرّ 10% إلى الفاشر، بينما لجأ البقية إلى تشاد.

ولجأ 1.1 مليون سوداني إلى تشاد منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023، يمثّلون 27% من إجمالي عدد الذين عبروا الحدود هربًا من الحرب والعنف.

وقالت منظمة الهجرة إنها وثّقت 117 حادثًا تسبب أو حفّز على النزوح في شمال دارفور منذ اندلاع النزاع، منها 85% تتعلق بهجمات أو اشتباكات مسلّحة، فيما البقية ناتجة عن مخاطر طبيعية مثل الفيضانات والحرائق.

وقدّرت المنظمة وجود 1.974.958 نازحًا في شمال دارفور، بما يمثّل 20% من إجمالي النازحين داخليًا، حيث يقيم 46% في مراكز إيواء، و29% مع عائلات مضيفة، والبقية في المدارس والمرافق العامة والملاجئ المؤقتة والمساكن المستأجرة.

وتوقّعت استمرار موجات النزوح بسبب الاشتباكات، خاصة من الفاشر إلى طويلة ومليط وكتم، كما رجّحت استمرار الحركة عبر الحدود إلى تشاد، خاصة مع النزوح المتكرر للأسر.

وتُعد ولاية شمال دارفور أكثر الولايات تضررًا من النزاع، في ظل استمرار هجمات الدعم السريع على معظم مناطقها، بما في ذلك القرى التي لا تتواجد فيها أي مظاهر عسكرية.