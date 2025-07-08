شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنقذ طاقم سفينة بريطانية تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دولة الإمارات إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة "ماجيك سيز" التي تعرضت للاستهداف في البحر الأحمر والبالغ عددهم 22 شخصاً، بينهم أفراد طاقم السفينة وأمنها، بالتنسيق مع الجهات البحرية المختصة، وهيئة النقل البحري في المملكة المتحدة (UKMTO)، والمنظمات الدولية المعنية، وبما يراعي أعلى معايير السلامة والاستجابة في مثل هذه الحالات الطارئة.



وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن سفينة "سفين بريزم" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي استجابت بشكل فوري لنداء استغاثة صادر عن السفينة التجارية "ماجيك سيز" التي ترفع العلم البريطاني وذلك بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر الأحمر، ما أسفر عن تضرر هيكلها ما دفع طاقمها إلى التخلي عنها في ظروف بحرية صعبة.



وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحرك السريع يجسد التزام دولة الإمارات بدعم أمن وسلامة الملاحة الدولية، والتضامن الإنساني مع جميع الدول، في مواجهة التحديات المتزايدة في الممرات المائية الاستراتيجية.