شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس الشرقية المحتلة، وسط الضفة الغربية وبحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.