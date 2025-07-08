شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 5 شهداء في قصف إسرائيلي على حي الزيتون بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تقارير أخبارية نقلا عن مصادر بمستشفى المعمداني أن 5 شهداء سقطوا في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في حي الزيتون، بقطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 57 ألفا و575 شهيدا، و136 ألفا و879 مصابا، منذ الـ 7 من شهر أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية - اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن من بين الحصيلة 7 آلاف و13 شهيدا، و24 ألفا و838 مصابا، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 8 شهداء، وأكثر من 74 مصابا، ليرتفع إجمالي شهداء منتظري المساعدات الإنسانية ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 766 شهيدا، وأكثر من 5 آلاف و44 مصابا.

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 52 شهيدا (منهم ثلاثة شهداء جرى انتشال جثامينهم)، و262 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.