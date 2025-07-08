شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يواصل هدم المباني السكنية في مخيم طولكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الثلاثاء/، هدم المباني السكنية في مخيم طولكرم، تزامنا مع استمرار عدوانها المتواصل عليه وعلى المدينة لليوم الـ 163 تواليا.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جرافات الاحتلال هدمت عددًا من المباني السكنية في حارة أبو الفول، بعد أن كانت عمليات الهدم بالأمس في حارة المربعة، والتي جاءت ضمن مخططها الجديد هدم 104 مبنى تضم 400 منزل، وفي الوقت نفسه استكمالا لعمليات هدم نفذتها خلال الأيام الأخيرة في عدة حارات من المخيم.

وشهد مخيم طولكرم ومحيطه حالة من التوتر الشديد، إذ أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الصوت بشكل كثيف خلال ملاحقتها لعدد من الصحفيين والأهالي من حارة أبو الفول وصولا إلى الحي الشرقي للمدينة المتاخم للمخيم، وسط حالة من الهلع في صفوف المواطنين.



كما شهد مخيم نور شمس تصعيدا عسكريا في ظل عدوان وحصار محكم تفرضه قوات الاحتلال عليه لليوم الـ 150 على التوالي، بالتزامن مع انتشار واسع للآليات العسكرية وفرق المشاة التي تتخذ من منازل المواطنين ثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على إخلائها، وتطلق الرصاص الحي تجاه كل من يحاول الاقتراب من المخيم.

ويتمثل هذا التصعيد بتعمد الاحتلال إحراق المنازل، بعد أن شهد خلال الأيام الماضية أعمال هدم واسعة طالت عشرات المباني السكنية، ضمن مخطط إسرائيلي لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 48 مبنى تم هدمها في نور شمس وحده، مما تسبب بدمار واسع، مع إحداث وفتح شوارع واسعة فصلت الحارات عن بعضها.



وأدى تصعيد الاحتلال إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 600 منزل تدميرا كليا، وتضرر 2573 منزلا بشكل جزئي، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر الترابية وتحويلهما إلى مناطق خالية من الحياة.