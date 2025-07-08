شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء فى قصف على مواصى خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 3 شهداء في قصف على مواصي خان يونسأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد إعلام فلسطيني، بوقوع مصابون جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقُتل أمس الاثنين خمسة جنود إسرائيليين وأصيب 10 آخرون على الأقل في "كمين كبير واستثنائي" نفذته الفصائل الفلسطينية ببيت حانون شمال قطاع غزة، ولا يزال جنديا آخر مفقودا، حسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.