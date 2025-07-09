شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 80 شهيدًا اليوم.. قصف إسرائيلي عنيف بقطاع غزة وأوامر إخلاء شاملة لخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" في دير البلح، بشير جبر، إن قطاع غزة يشهد منذ ساعات الفجر غارات إسرائيلية عنيفة ومتصاعدة استهدفت مناطق عدة، من شمال القطاع حتى جنوبه، وأسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 80 فلسطينيًا، إلى جانب عشرات الإصابات.

وأوضح جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن طائرات الاحتلال قصفت مخيمًا للنازحين شمال غزة، ما أدى إلى إصابات نقلت إلى مستشفى المعمداني، فيما استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين على الفور.

وفي المنطقة الوسطى، وتحديدًا في شرق مخيم البريج، تعرضت المناطق لقصف مدفعي منذ الفجر، فيما استهدفت طائرات الاحتلال مدينة دير البلح بعدة غارات، إحداها طالت منزلًا ومركبة مدنية في الطريق الرئيسي للمدينة.

وأضاف أن مدينة خان يونس جنوب القطاع تتعرض منذ ساعات الصباح الباكر إلى قصف متواصل، فيما أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء شاملة لكافة أحياء المدينة، دون منح السكان وقتًا كافيًا للمغادرة، ليباشر بعدها قصفًا مباشرًا لمناطق سكنية ومخيمات نازحين.

وذكر أن منطقة المواصي – التي كانت حتى وقت قريب تُعد آخر مناطق خان يونس غير المهددة – تعرضت لقصف مكثف استهدف عشر خيام نازحين على الأقل منذ الصباح.

وأكد أن هذا التصعيد الجديد ينذر بموجة توسيع للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خاصة بعد شمول أوامر الإخلاء لكامل المدينة، ما يجعل كل من فيها عرضة لخطر القصف الجوي والمدفعي، في ظل ظروف إنسانية مأساوية.