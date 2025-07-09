شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة اللبنانية": مقتل شخص في غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة بصيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، في بيان مقتضب مساء الثلاثاء، مقتل شخص في غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة في البابلية قضاء صيدا.



كان المركز قد أعلن، في وقت سابق، أن الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في العيرونية بطرابلس، أسفرت في حصيلتها النهائية عن سقوط ثلاثة قتلى وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح.