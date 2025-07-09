شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تستثمر 25 مليون دولار في توطين مشروعات الصناعات الكيميائية والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّعت مدينة صور الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بسلطنة عمان عقد استثمار مع شركة "الغيث للصناعات"؛ لإنشاء مصنع لإنتاج مادة ثلاثي كلوروسيلان، على مساحة 20 ألف متر مربع، وبحجم استثمار يبلغ أكثر من 9.6 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي.

يعد هذا المشروع من مشروعات القيمة المضافة التي تعمل على تعزيز نمو قطاع الصناعات الكيميائية والطاقة؛ حيث يعمل على توطين صناعات تعتمد على التقنيات الحديثة ويوفر مجموعة من فرص العمل للكوادر العُمانية.

ويفتح المشروع آفاقًا جديدة في تطوير صناعة السيليكون عالي النقاوة، ويعد حجر الأساس في صناعة الطاقة المتجددة والإلكترونيات، ويعد قيمة مضافة لمحافظة جنوب الشرقية بشكل عام والمدينة الصناعية بشكل خاص.

ويشكّل مصنع ثلاثي كلوروسيلان نقلة نوعية في الصناعات الكيميائية في سلطنة عُمان، وأنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمصنع في نهاية الربع الأول من عام 2027م.