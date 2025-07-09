شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. إحباط محاولة لتهريب أكثر من 4 أطنان من مخدر الحشيش معدة للتهريب الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات الأمن المغربى بمدينة (سلا الجديدة) الثلاثاء، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وضبط أربعة أطنان و924 كيلوجراما من مخدر الحشيش.

وأسفرت العملية عن ضبط سيارة نقل بداخلها 122 رزمة من مخدر الحشيش بلغ مجموع وزنها 4 أطنان و924 كيلوجراما من مخدر الحشيش معدة للتهريب الدولي، علاوة على ضبط زورق مطاطي ومحرك بحري.

وفتحت السلطات الامنية المختصة، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا القبض على جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.