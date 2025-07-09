شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى فى هجوم للحوثيين على سفينة شحن بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت سفينة شحن أصيبت "بأضرار جسيمة" لهجوم في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، حسب ما أعلنت هيئة بحرية بريطانية، فيما أفادت مهمة بحرية أوروبية بمقتل 3 أفراد من طاقمها، مع استئناف الحوثيين هجماتهم في الممر البحري الحيوي.

وفي تحديث لتقريرها عن الحادث، قالت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري والتي تديرها قوات البحرية الملكية البريطانية إن "السفينة (إتيرنيتي سي) تعرضت لأضرار جسيمة وفقدت قوة الدفع"، مضيفة أنها "محاطة بزوارق صغيرة والهجوم عليها مستمر".

من جهتها أعلنت مهمة "أسبيدس" الأوروبية لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية مقتل 3 من أفراد طاقم السفينة "هم كبير المهندسين، وأحد العاملين في غرفة المحركات، ومتدرب"، مشيرة إلى "إصابتين على الأقل بينهما كهربائي روسي فقد ساقه"، وفق فرانس برس.

إلى ذلك كشف وكيل وزارة العمال المهاجرين الفيليبينية هانز كاكداك أن عدد أفراد طاقم السفينة "إتيرنيتي سي" يبلغ 22 شخصاً، جميعهم فيليبينيون ما عدا واحداً.

من جانبها قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان إن الولايات المتحدة تدين الهجوم "الأعنف حتى الآن" الذي يشنه الحوثيون الذين يقوضون حرية الملاحة في البحر الأحمر.

يأتي ذلك فيما تعرضت سفينة الشحن "إتيرنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا، لهجوم الاثنين، بعد ساعات من تبني الحوثيين هجوماً على سفينة "ماجيك سيز" وقع الأحد في البحر الأحمر أيضاً.

وأعلن الحوثيون في اليمن الاثنين مسؤوليتهم عن أول هجوم على الشحن التجاري هذا العام باستهدافهم "ماجيك سيز".

فيما أبلغت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، مساء الاثنين، عن إصابة شخصين وفقدان اثنين آخرين من أفراد طاقم سفينة شحن ثانية (إتيرنيتي سي) كانت قبالة سواحل الحديدة و"تتوافق مع أهداف الحوثيين المألوفة".

غير أن الحوثيين لم يعلنوا بعد مسؤوليتهم عن الهجوم على "إتيرنيتي سي".