شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يؤكد التزامه بنظام ملكية فكرية "شامل وداعم للتنمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت المملكة المغربية، الثلاثاء، بجنيف، التعبير عن التزامها الراسخ بنظام عالمي للملكية الفكرية "شامل ومتوازن وفي خدمة التنمية" وذلك بمناسبة انعقاد الدورة 66 من سلسلة اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تنعقد من 8 إلى 17 يوليو الجاري.

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد مهدى بنسعيد، الذي ألقى كلمة المغرب في افتتاح هذا الحدث، إن المغرب، وفاء برؤيته والتزاماته، سيواصل العمل من أجل نظام حديث وعادل وشامل للملكية الفكرية يضمن الابتكار ويحمي المبدعين ويحفز النمو.

وأضاف أن هذا النظام مدعو للمساهمة بشكل فعال في مكافحة القرصنة والتزوير، من أجل بيئة تجارية “آمنة وديناميكية” على المستويات الوطنية والقارية والعالمية.

وأشاد بنسعيد بالدور القيادي للمدير العام للمنظمة، دارين تانج، منوها بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في ظل ولايته، بما في ذلك اعتماد معاهدتين رئيسيتين في عام 2024، رغم الظرفية متعددة الأطراف التي اتسمت بالعديد من التوترات.

كما أشاد بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية التعاون بين المغرب والمنظمة، ووصفها بأنها "مرحلة استراتيجية جديدة" في الشراكة الثنائية، من شأنها أن تعزز القدرات الوطنية المغربية، وتشجع الإبداع، وتدعم السياسات العامة في مجال الملكية الفكرية.

وسلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المغربية لتعزيز الملكية الفكرية، التي يقودها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من خلال خارطة طريق 2022-2026 "طموحة ومتعددة الأبعاد ومتوافقة تمامًا" مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تجعل من الملكية الفكرية "رافعة أساسية لدعم الانتقال إلى نموذج مو شامل قائم على اقتصاد المعرفة".

وعلى المستوى الدولي، دعا بنسعيد إلى التفكير الجماعي في القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، داعيا المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال، مع احترام مبادئ الإنصاف والعدالة والسيادة الرقمية، مؤكدا الأهمية الحاسمة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبين المجموعات الاقليمية في تعزيز قدرات البلدان النامية، مشيدا بالمشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مثل مشروع WIPO-CONNECT، وتطوير خشب العرعر في مدينة الصويرة النغربية وبرنامج السياحة الذواقية.