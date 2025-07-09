شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم 4 منازل غرب رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرعت آليات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، بهدم عدة منازل في قرية شقبا غرب رام الله.

وبحسب وكالة سند للأنباء أفاد رئيس مجلس قروي شقيا، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت القرية، وشرعت بهدم أربعة منازل، ومنشأت زراعية وسور بحجة البناء دون ترخيص.

واستشهد 10 فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين من عائلة شعبان بمنطقة العطار بمواصي خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين بشكل مكثف واستهداف لخيام ومآوي النازحين، في ظل حصار شديد أدى لتجويع شديد لسكان القطاع.