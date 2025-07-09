شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 16 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى على مناطق فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية، استشهاد 16 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مناطق فى قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت الوزراة - فى بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 11 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلى منزلا بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني ونجله جراء قصف الاحتلال منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة لاستشهاد فلسطينيين آخرين وإصابة عدة فلسطينيين في قصف مسيرات الاحتلال خياما تؤوي نازحين غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الخروبي في محيط الموقف في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي سياق متصل.. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب العشرات، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57,575 فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 136,879 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.