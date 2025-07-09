شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقالات واعتداءات بالضرب خلال مداهمة قوات الاحتلال بلدة شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، عشرات الفلسطينيين واعتدت عليهم بالضرب، خلال حملة مداهمة لبلدة "سنجل"، شمال رام الله.

وأفادت بلدية سنجل - بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة فجر اليوم، وداهمت عشرات المنازل، واقتادت العشرات من أهالي البلدة إلى مركز تحقيق ميداني واعتدت عليهم بالضرب والتنكيل.

وأضافت، أن الاحتلال عبث بمحتويات عشرات المنازل، وقام بتخريب وتكسير ممتلكات المواطنين، والاستيلاء على دراجة نارية قبيل انسحابه، كما أفرج عن كافة المحتجزين بعد ساعات من التحقيق الميداني.