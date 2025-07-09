شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية: تزايد انتشار الكوليرا وسط نقص للمستلزمات الطبية والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة السودانية، تزايد انتشار أمراض الكوليرا وحمى الضنك والحصبة على نطاق واسع، وسط نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة، في بيان إنه جرى تسجيل 603 إصابات بالكوليرا خلال أسبوع تشمل 8 حالات وفاة، وأشار البيان إلى أن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي حالات الكوليرا إلى 85,531 حالة، تتضمن 2,145 وفاة، في 110 محليات تقع في 17 من أصل 18 ولاية.

وذكر المركز تزايد حالات الكوليرا وسط العائدين من جنوب السودان إلى سنار والنيل الأبيض.

وعاد قرابة 110 آلاف شخص، منهم 76 ألفًا عادوا إلى إقليم النيل الأزرق والبقية إلى سنار والنيل الأبيض من جنوب السودان، بسبب انعدام الأمن ونقص الغذاء والخدمات الأساسية في مخيمات اللجوء لفترات طويلة، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وكشف مركز الطوارئ عن ارتفاع تراكمي في إصابات حمى الضنك إلى 13,314 إصابة، تشمل 21 حالة وفاة، حيث تفشّى الوباء في 45 محلية تقع في 10 ولايات.

وأفاد بزيادة حالات الحصبة إلى 2,547 إصابة، بينها 6 حالات وفاة، رُصدت في 38 محلية تقع في 11 ولاية.

وأوضح أن وفرة أدوية ومستهلكات الوبائيات بمخازن صندوق الإمدادات في الولايات تتفاوت بين الولايات، حيث تصل الوفرة إلى 76% في شمال كردفان، وتقل إلى 73% في نهر النيل، و57% في القضارف.

وكشف بيان وزارة الصحة، أن وفرة المحاليل الخاصة بالكوليرا وحمى الضنك متفاوتة، دون الكشف عن إحصائية.

وأكدت وزارة الصحة السودانية، أنه تم إرسال إمداد إلى ولايات الخرطوم، القضارف، الشمالية، كسلا، الجزيرة، سنار، والنيل الأزرق، مشيرًا إلى أن إمداد منظمة الصحة العالمية الخاص بفصل الخريف على قيد الترحيل إلى عدد من الولايات.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" قد حذر فى مطلع يوليو الحالي، من تعرّض 33.5 مليون شخص بينهم 5.7 مليون طفل، لخطر الإصابة بالكوليرا.