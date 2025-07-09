شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار وشيك للقطاع الصحى فى دارفور وكردفان.. 90% من المرافق الطبية مدمرة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شبكة أطباء السودان، تحذيرا من انهيار وشيك للقطاع الصحى في ولايات دارفور وكردفان، وأوضحت أن النزاع القائم بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع، دمر 90% من المرافق الطبية.

وقال تقرير أصدرته شبكة أطباء السودان، إن الشبكة تحذر من انهيار شبه شامل للنظام الصحي في إقليم دارفور وولايات كردفان، وأكد أنه في حال لم يتم التحرك الآن، فإن ما تبقى من النظام الصحي في مناطق الصراع قد ينهار كليًا خلال أسابيع، مما سيعرض ملايين المدنيين للخطر، خصوصًا الأطفال والنساء وذوي الأمراض المزمنة.

وأوضح التقرير الذى أصدرته شبكة أطباء السودان، وقوع 136 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023 إلى نهاية العام، أسفر عن مقتل 238 شخصًا وإصابة 214 آخرين، فيما وقع 13 هجومًا على المنشآت الطبية خلال النصف الأول من العام السابق، مما أدى إلى مقتل 16 فردًا وإصابة 148 آخرين، وفقًا لمنظمة إنقاذ الطفولة.

وحذر التقرير من قرب الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في مواقع سيطرة الدعم السريع، بسبب استمرار خروج غالبية المرافق الطبية عن الخدمة، وتوقف المستشفيات المرجعية، ونزوح آلاف الكوادر الطبية من البلاد.

وأوضح أن التقارير الميدانية الواردة من مختلف ولايات السودان تُشير إلى أن النظام الصحي يمر بأسوأ مراحله منذ بدء الصراع، حيث أصبحت معظم المناطق خارج التغطية الصحية الفعلية، في ظل غياب شبه تام للخدمات الأساسية، ونقص حاد في الإمدادات، وفقدان القدرة على الاستجابة للحالات الطارئة أو الأمراض المزمنة أو الوبائية.

ووفقًا للأرقام التي تم رصدها عبر فريق شبكة أطباء السودان من الميدان، فإن المرافق الصحية بولاية الخرطوم معطلة بنسبة تتراوح بين 75-85%، فيما تم تدمير أو إغلاق أكثر من 90% من المرافق الصحية في بعض ولايات دارفور، خصوصًا في غرب وجنوب وشمال دارفور.