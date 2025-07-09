شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط يؤكد حرص الدول العربية على تطوير الشراكة مع بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، لى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصينى، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك على رأس وفد رفيع يضم وزيرى المالية والتجارة، فى إطار زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وصرّح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط رحّب بالوفد الصينى، مشيدًا بعمق الصداقة العربية الصينية، والدور المتنامى للجامعة العربية فى تعزيز مجالات التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى بين الجانبين.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء اهتمام الدول العربية بتطوير الشراكة مع الصين عبر آليات منتدى التعاون العربى الصينى، الذى انطلق عام 2004، مشيرًا إلى أهمية البناء عليه خلال الفترة المقبلة. من جانبه، عبّر رئيس مجلس الدولة الصينى عن تطلع بلاده لاستضافة القمة العربية الصينية الثانية فى عام 2026، وهو ما لقى ترحيبًا من الأمين العام، الذى أبدى استعداد الأمانة العامة للتعاون الكامل فى التحضير لهذا الحدث.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب أبو الغيط عن تقدير الجامعة العربية للمواقف الصينية الداعمة للقضية الفلسطينية، ودورها فى دعم وكالة "الأونروا" فى ظل الظروف الراهنة.

كما جدّد الأمين العام تأكيد الموقف العربى الداعم لمبدأ الصين الواحدة، وللجهود التى تبذلها بكين للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، منوهًا بالمبادرات التى أطلقها الرئيس شى جين بينج، وفى مقدمتها مبادرات التنمية العالمية، والأمن العالمى، والحضارة العالمية، لما تحمله من رؤى بنّاءة تجاه مستقبل النظام الدولي.