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الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف سفينه "إترنيتى سى" فى البحر الأحمر

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الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف سفينه "إترنيتى سى" فى البحر الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مسؤوليتها عن استهداف السفينة "إترنيتي سي" في البحر الأحمر، بزورق مسير و6 صواريخ ما أدى لغرقها، معتبرة أن استهداف السفينة جاء بعد رفضها نداءات وتحذيرات القوات البحرية اليمنية.

وأضافت أن العملية العسكرية جاءت انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادا لمجاهديه.

وأوضحت "نؤكد استمرارنا في منع حركة الملاحة الإسرائيلية فى البحرين الأحمر والعربي".

وأضافت أنها أنقذت عددا من أفراد طاقم السفينة المستهدفة وقدمت لهم الرعاية الطبية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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