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السعودية تعلن وفاة الأميرة بزه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

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السعودية تعلن وفاة الأميرة بزه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة بزه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر الديوان الملكي في بيان له اليوم الأربعاء، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة بزه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 15 / 1 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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