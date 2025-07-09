شكرا لقرائتكم خبر عن السوداني: نمضي وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مضي الحكومة وفق خطة لحصر السلاح بيد الدولة، مشيرا إلى ضرورة عدم السماح بأن يكون العراق جزءًا من ساحة الحروب والصراعات.



وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان اليوم الأربعاء أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء زيارة السوداني لمحافظة النجف الأشرف، ولقائه بالشيوخ وعموم المواطنين، حيث أشار إلى أن بغداد لا تسمح لأي طرف أو جهة بالمزايدة على ثوابتها ومبادئها، وخاصة حين التحدث عن سيادة القانون الذي يحمي الجميع، مؤكدا أن الدولة بمؤسساتها الرسمية هي المعنية بقرار السلم أو الحرب أو العلاقات الخارجية.



ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن حصر السلاح بيد الدولة من أساسيات بناء الدولة، والحكومة ماضية وفق خطة لتحقيق هذا الهدف، منوها بأن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في غزّة ولبنان واليمن، وآخرها على إيران تحتم على العراق اتخاذ موقف مبدئي واضح والتصرف بحكمة.



وأكد السوداني استمرار الحكومة في عملية البناء والتنمية والإعمار، بنظرة متساوية بلا تمييز لكل العراقيين، بأطيافهم المتنوعة.