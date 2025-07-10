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الحكومة السورية: نرحب بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوف الجيش

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الحكومة السورية: نرحب بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوف الجيش

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القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة السورية، إنها ترحب بانضمام المقاتلين السوريين من قسد إلى صفوف الجيش ضمن الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضافت الحكومة السورية: "نرفض رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التقسيم التي تتعارض مع سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ونجدد التمسك الثابت بمبدأ سوريا واحدة جيش واحد حكومة واحدة".

وتابعت الحكومة السورية: "نرحب بأي مسار مع قوات سوريا الديمقراطية من شأنه تعزيز وحدة وسلامة أراضي البلاد".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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