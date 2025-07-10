شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: قطعنا شوطا كبيرا بملف النازحين ولم يتبقَ منه سوى مراحل قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأربعاء، أن 21 ألف عائلة نازحة لا تزال في مخيمات أربيل ودهوك، مشيرة إلى أن قطعت شوطا كبيرا بملف النازحين ولم يتبقَ منه سوى مراحل قليلة.



وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن نقص التمويل كان السبب الرئيس في إبطاء إنجاز ملف النازحين، مشيرا إلى أن الدعم المالي يُعد عنصرا أساسيا في هذا الملف، لاسيما بعد تخصيص أربعة ملايين دينار لكل عائلة تغادر المخيم، إلا أن توقف التمويل أثر سلبا في عودة العوائل.



وأضاف أن عدد المخيمات المتبقية يبلغ 20 مخيما، خمسة منها في أربيل و15 في دهوك، وتضم ما مجموعه 21 ألف عائلة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على توفير الوقود للمولدات، والمواد الغذائية بحسب المتوفر في المخازن، واستبدال الخيم التالفة، فضلاً عن تغطية نفقات النقل للعوائل الراغبة بالعودة.