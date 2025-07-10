شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعيد فتح سفارته في دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت المملكة المغربية فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، واستئناف العمل بمختلف أقسامها وأطقمها الإدارية.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، الأربعاء، بأن إعادة فتح السفارة في دمشق يأتي تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن في كلمة وجهها إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 مايو الماضي في العاصمة العراقية بغداد، عن قرار المملكة بإعادة فتح سفارتها بدمشق، والتي تم إغلاقها في عام 2012، مؤكدا أن القرار "سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين."

وأشارت وكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن إعادة فتح السفارة المغربية تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأعمال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للتطورات الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية - السورية".