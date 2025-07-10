شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يعاقب مقررة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، ردًا على مساعيها لتوجيه اتهامات لمسئولين أمريكيين وإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال روبيو - في منشور على حسابه على (إكس) - "أفرض اليوم عقوبات على فرانشيسكا باولا ألبانيز، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس ترامب، والمتعلق بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن ألبانيز تعاونت بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود التحقيق مع مواطني الولايات المتحدة أو إسرائيل أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة هاتين الدولتين، ولا الولايات المتحدة ولا إسرائيل طرف في نظام روما الأساسي؛ مما يجعل هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا لسيادة كلا البلدين".