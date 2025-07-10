شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السوري يبحث سبل التعاون مع شركة جزائرية في قطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير مع وفد من شركة جزائرية متخصصة في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، سبل تعزيز التعاون الفني والتقني بين البلدين في قطاع الطاقة.

وخلال اللقاء، قدم الوفد الجزائري مجموعة من المقترحات، أبرزها إعادة تأهيل مركز التكوين في محطة "جندل"، وتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر السورية في مجالات التكوين والصيانة، إلى جانب تقديم الدعم الفني في هذا المجال.

كما ناقش الجانبان تحديث مركز التنسيق لمنظومة الكهرباء الوطنية، بما يتناسب مع الزيادة الملحوظة في القدرة الإنتاجية، وما يترتب عليها من ارتفاع في الأحمال على الشبكة، وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين كفاءة التشغيل.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز التعاون العربي في قطاع الطاقة، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة، بما يسهم في دعم خطط الحكومة السورية لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية وتطويرها.