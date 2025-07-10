شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة تحذر من انفجار الوضع فى طرابلس وتطالب بسحب القوات فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف على التهدئة الفورية وتجنب استخدام القوة، في ظل تصاعد التحشيدات العسكرية داخل العاصمة وفي محيطها.

وأكدت البعثة في بيان رسمي ضرورة الامتناع عن أي تحركات أو خطابات تؤجج التوتر، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان، مذكّرة بالتزامات القانون الدولي بحماية المدنيين وممتلكاتهم، ومشددة على أن من يرتكب انتهاكات سيحاسب.

كما دعت البعثة إلى الانسحاب الفوري للقوات التي تم نشرها مؤخرا في طرابلس، والانخراط الجاد في ترتيبات التهدئة الأمنية التي أُقرت من قبل لجنتي الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، والتي تحظى بدعم أممي مستمر.

واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد أن "الحوار، لا العنف، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في طرابلس وفي عموم ليبيا".