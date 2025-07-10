شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 16 مواطنا وإصابة آخرين جراء مجزرة جديدة للاحتلال فى مدينة دير البلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 16 مواطنا بينهم 10 أطفال وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال فى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن طائرات الاحتلال قصفت طابورا لتوزيع مكملات غذائية للأطفال في منطقة دوار الطيارة بمدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي سياق متصل .. استشهد مواطن من بلدة رمانة غرب جنين، صباح اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت "وفا"، إن قوات الاحتلال اعدمت مواطن (55 عاما) بعد إطلاق الرصاص الحي عليه ومن ثم دهسه بواسطة آليه عسكرية إسرائيلية ومن ثم احتجز جنود الاحتلال جثمانه، مضيفة أن الاحتلال اعتقل أبناء الشهيد .

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدداً كبيراً من المنازل وحطمت محتوياتها، كما نشرت فرق القناصة في البلدة، وسط استنفار كبير من قبل جنود الاحتلال، وشنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر حتى الان عن استشهاد 57,860 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 137,409 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.