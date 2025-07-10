شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة بينهم أطفال وأسيرة محررة والان مع تفاصيل الخبر

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات، وتحقيق ميدانى طالت 30 مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم الأسيرة المحررة فى صفقة التبادل سجى ضراغمة، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير الفلسطينى أفادت، في بيان اليوم الخمس، بأن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضّفة، فيما يواصل الاحتلال اقتحام عدة بلدات تحديداً في محافظة جنين، ويأخد من المنازل ثكنات عسكرية، ويحولها إلى مراكز تحقيق ميداني.

يُشار إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات والجرائم في مختلف المناطق التي يقتحمها وينفذ فيها عمليات الاعتقال في الضّفة، وأبرز هذه السياسات التحقيق الميداني، والإعدام الميداني، علماً أنّ عدد حالات الاعتقال في الضفة، بما فيها القدس، بلغ منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة أكثر من 18 ألف حالة اعتقال، وهذا المعطى لا يشمل أعداد حالات الاعتقال في غزة، التي تُقدّر بالآلاف.

وفي سياق آخر، اقتحم مستوطنون، اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.