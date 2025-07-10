شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 8 فلسطينيين، اليوم الخميس، فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 4 فلسطينيين استشهدوا فى قصف طيران الاحتلال لمجموعة من الأشخاص بشارع الوحدة في محيط مدرسة "الزهراء" وسط مدينة غزة، كما استشهد 4 آخرين في قصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين قرب "أبراج الكرامة" شمال غرب مدينة غزة.

وفى وقت سابق، أعلن الدفاع المدنى بغزة، اليوم الخميس، عن توقف جميع مركباته الخاصة بتقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في محافظتي غزة والشمال.

وأشار الدفاع المدني بغزة، في نبأ عاجل، نقلته قناة "القاهرة" الإخبارية، إلى توقف جميع المركبات عن العمل لعدم توفر قطع غيار لإصلاحها.

وكان المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، قد أعلن أمس، استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل، في غارتين نفذهما الطيران الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة.