شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تغلق مداخل محافظة بيت لحم بعد حادث طعن عند مستعمرة "عتصيون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، مداخل محافظة بيت لحم، وشددت إجراءاتها العسكرية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية، ومنعت المواطنين من الوصول إلى أماكن سكنهم وعملهم، ونشرت المئات من الجنود عند مفترقات الطرق، بزعم تنفيذ عملية طعن وإطلاق نار، عند مفترق مستعمرة "عتصيون" جنوب المحافظة.



وفى سياق متصل ، مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلى فى سجن "عوفر"، اعتقال الصحفى ناصر اللحام حتّى يوم الأحد المقبل، بادعاء استكمال التحقيق.



يشار إلى أن الاحتلال كان قد اعتقل الصحفى اللحام فى السابع من يوليو الجاري، من منزله.



وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الاحتلال يواصل تصعيد حملته ضد الصحفيين واستهدافهم بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة الجماعية المستمرة، إذ بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز منذ اندلاع الإبادة 193 صحفيا، لا يزال 50 منهم رهن الاعتقال حتى اليوم، من بينهم الصحفى اللحام.



وأشارت إلى أنه يوجه إلى غالبيتهم "تهم" تتعلق بما يدّعيه الاحتلال "بالتحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام، فيما يُحتجز آخرون إداريا بذريعة وجود "ملف سري".



ولفتت إلى أن الاحتلال يصنّف صحفيى غزة ضمن ما يُعرف بـ"المقاتلين غير الشرعيين"، اثنان منهم رهن الإخفاء القسري، منذ بدء الإبادة.