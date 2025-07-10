شكرا لقرائتكم خبر عن 63 شهيدا فى غارات على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر فى مستشفيات غزة أن 63 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 38 وسط وجنوبى القطاع.

واستشهد 8 فلسطينيين، اليوم الخميس، فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 4 فلسطينيين استشهدوا فى قصف طيران الاحتلال لمجموعة من الأشخاص بشارع الوحدة في محيط مدرسة "الزهراء" وسط مدينة غزة، كما استشهد 4 آخرين في قصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين قرب "أبراج الكرامة" شمال غرب مدينة غزة.

وفى وقت سابق، أعلن الدفاع المدنى بغزة، اليوم، عن توقف جميع مركباته الخاصة بتقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين في محافظتي غزة والشمال.

وأشار الدفاع المدني بغزة، في نبأ عاجل، نقلته قناة "القاهرة" الإخبارية، إلى توقف جميع المركبات عن العمل لعدم توفر قطع غيار لإصلاحها.

وكان المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة، محمود بصل، قد أعلن أمس، استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل، في غارتين نفذهما الطيران الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم الشاطئ في غرب مدينة غز