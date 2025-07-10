شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد المدفعية فى حزب الله جنوبى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى مقتل قائد المدفعية فى حزب الله بقطاع الساحل فى منطقة المنصورى جنوبى لبنان.

وصعد العدوان الإسرائيلى خروقاته لأجواء لبنان، وحلقت العديد من المسيرات الإسرائيلية على علو منخفض فى سماء الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من مغادرة مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى بيروت توم براك وهناك توقعات بعودته مرة أخرى إلى بيروت في 21 يوليو الجارى في زيارته الثالثة منذ تكليفه ملف لبنان موقتاً حتى نهاية السنة.



وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال على منصة "إكس"، أنه "بناء على معلومات استخبارية ورصد وسائل قتالية وبنى تحتية إرهابية لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان، توجه الجنود لتنفيذ عمليات خاصة ومركزة بهدف تدميرها ومنع إعادة تموضع حزب الله في المنطقة".