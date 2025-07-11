شكرا لقرائتكم خبر عن قوى سياسية سودانية ترحب بعزم ترامب تسهيل تسوية سلمية للنزاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت قوى سياسية في السودان، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده تسهيل التوصل لتسوية سلمية للنزاع المدمر في السودان.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، فى وقت سابق، عزم واشنطن تسهيل إحلال السلام في السودان الذي قال إنه يعاني من مشكلات كثيرة إلى جانب ليبيا ودول إفريقية أخرى.

وقال المتحدث باسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" جعفر حسن في بيان، إن "الائتلاف يرحب بتصريحات دونالد ترامب التي أكد فيها تخطيط إدارته لتسهيل التوصل لتسوية سلمية في السودان وليبيا وعدد من دول القارة الإفريقية".

وأشاد بالدور الأمريكي الإيجابي في حل الأزمات بالقارة، مبديا أمله في أن يعضد هذا التوجه مسار الحل السياسي ويمهد الطريق نحو تحقيق السلام والتحول الديمقراطي بما يتماشى مع رغبة غالبية أهل السودان.

وحث جعفر حسن الدول الشقيقة والصديقة على دعم مسارات الحل السياسي المتفاوض عليه لإنهاء الحرب التي قال إنها أفقدت السودان آلاف الأرواح البريئة، ودمرت البنية التحتية، وشردت وأذلت ملايين السودانيين، مما يستدعي وقفها فورًا.

إلى ذلك، قال "حزب الأمة القومي" إن تصريحات الرئيس الأمريكي تعد خطوة إيجابية حيث إنها تأتي في ظرف بالغ الدقة يمر به السودان في ظل استمرار الحرب وتفاقم المعاناة الإنسانية.

ويحتاج 30.4 مليون سوداني، 64% من السكان، إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وكانت الأمم المتحدة تخطط لمساعدة قرابة 21 مليونا منهم قبل أن تقلص العدد إلى 17.3 مليون شخص جراء نقص التمويل.

وأشار "حزب الأمة" إلى أن استمرار النزاع "ألقى بظلال قاتمة على الاقتصاد الوطني كما يُشكّل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأسرها".

وأوضح أن مبادرة حل الأزمة ينبغي أن تستند إلى الإرادة الوطنية الحرة ودعم دولي فعّال، لتعكس تطلعات الشعب في سلام عادل وشامل، يؤسس للعدالة والمحاسبة، ويُمهّد لبناء دولة مدنية ديمقراطية قائمة على أسس المواطنة والعدالة والاستقرار.

ودعا حزب الأمة القومي المجتمع الدولي إلى الاستماع لصوت السودانيين ومساندة خياراتهم الحرة من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام، يعالج جذور الأزمة، وينهي دوامة العنف والانقلابات، ويفتح الطريق نحو تعافٍ وطني شامل وتنمية مستدامة.