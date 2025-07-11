شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، فجر اليوم الجمعة، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسئوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين.

وقال مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - في بيان - "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات؛ تمكنت من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين حاولتا اجتياز الحدود"، موضحاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما ومتابعتهما، إذ تم التعامل معهما وإسقاطهما داخل الأراضى الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة، مستمرة في أداء واجبها الوطني بكل كفاءة ويقظة؛ لحماية حدود الوطن ومنع أي محاولات لتهريب المواد المخدرة؛ بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أبنائه.