شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فلسطينى: مؤسسة غزة الإنسانية مصائد موت.. وإسرائيل تفرض سياسة الجوع والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور ماهر صافى المحلل السياسى الفلسطينى، أن إسرائيل مستمرة فى عملياتها على الأرض فى قطاع غزة من خلال استهداف المدنيين بالقصف بالصواريخ أو الإستهداف عن طريق المساعدات أو مصائد الموت بمعرفة من مؤسسة غزة اللإنسانية والتى تشرف على توزيع القليل من المساعدات للمدنيين.

وأوضح ماهر صافى خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هذه تعد سياسة للمحتل الإسرائيلى وهى سياسة تجويع تفرضها على الأرض، وهى سياسة لا أخلاقية عندما يستخدم المدنيين كآداء لتمرير أجندات سياسية عبر أجساد الشهداء فى قطاع غزة.

وشدد ماهر صافى على أن ما يحدث فى قطاع غزة هى إبادة بمعنى الكلمة، وكل مؤسسات المجتمع الدولى والقانونى لم يستطيعوا أن يحاولوا التأثير أو الضغط على إسرائيل من أجل أن تكف عما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني، حيث نرى يوميا أكثر من 100 شهيد فى قطاع غزة.