شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الفلسطينية تدين نبش الاحتلال للمقابر فى خان يونس وتؤكد: انتهاك سافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى ارتكبت "جريمة مروعة"، باجتياح المقبرة التركية غرب محافظة خان يونس، ونبش القبور وسرقة جثامين الشهداء والموتى، فجر الخميس.

وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى - أن قوات الاحتلال اقتحمت المقبرة الواقعة بمنطقة المواصى مستخدمة الدبابات والجرافات، وشرعت فى تجريف المقابر ونبشها، فى انتهاك سافر لكل القيم الدينية والإنسانية والأعراف الدولية، ووصفت السلوك الإسرائيلى بـالوحشى الإجرامى الذى يفتقر لأى سند أخلاقى أو قانوني.



وأضاف البيان أن الجريمة ترافقت مع تدمير واسع لمخيمات النازحين المقامة فى محيط المقبرة، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات التى لجأت إلى تلك المنطقة هربًا من القصف، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية فى جنوب القطاع.



وأدانت وزارة الأوقاف - بأشد العبارات - الاعتداء الصارخ على حرمة الموتى وقدسية المقابر، مؤكدة أن الاحتلال لا يكتفى بقتل الأحياء بل يلاحق الأموات فى قبورهم، فى تجاوز خطير للقيم السماوية والقوانين الدولية التى تحظر المساس بجثامين الموتى حتى أثناء الحروب.



وأشار البيان إلى أن الاحتلال دمر نحو 40 مقبرة بشكل كلى أو جزئى من أصل 60 مقبرة فى أنحاء قطاع غزة، منذ بدء عدوانه الحالي، ما يدل على استهداف ممنهج للمقابر تحت ذرائع أمنية زائفة.



وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، لا سيما المؤسسات القانونية والحقوقية، بفتح تحقيق دولى عاجل فى هذه الجريمة، والتحرك الفورى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقابر والمقدسات، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيين، أحياءً وأمواتًا.



وختمت وزارة الأوقاف بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، رغم ما يواجهه من مآسٍ، سيبقى متمسكًا بحقه، مدافعًا عن أرضه ومقدساته، ومُكرّمًا لموتاه.