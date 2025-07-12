شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرحب بإعلان "حزب العمال الكردستانى" بدء عملية تسليم السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، ترحيبها بالإعلان الصادر عن حزب العمالِ الكردستانى بشأن بدء عملية تسليم السلاح.



وذكر بيان للوزارة - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "وزارة الخارجية أعربت عن ترحيبِ جمهورية العراق بالإعلانِ الصادرِ عن حزبِ العمالِ الكردستانى بشأنِ بدءِ عمليةِ تسليمِ السلاح، والتى شهدت أولى خطواتِها قربَ محافظةِ السليمانية فى إقليمِ كردستان العراق، وذلك فى إطارِ الالتزامِ الذى أعلنهُ الحزبُ سابقاً بالتخلى عن العملِ المسلحِ بعد أكثرَ من أربعةِ عقودٍ من النزاع".



وأضاف البيان أن "الخارجية تعدّ هذه الخطوةَ تطوراً مهماً يُجسّدُ بدايةً فعليةً لمسارِ نزعِ السلاح، ويُمثّلُ فرصةً حقيقيةً لدعمِ الاستقرارِ وتعزيزِ جهودِ المصالحةِ الدائمةِ فى المنطقة، بما يُسهمُ فى إنهاءِ حلقاتِ العنف، وفتحِ آفاقٍ جديدةٍ للتفاهمِ والتعايشِ السلمي".



وأعربت وزارةُ الخارجية العراقية - بحسب البيان- عن "دعمِ العراقِ الكاملِ لهذا المسار"، مؤكدة أنَّ "هذه الخطوةَ تُمهّدُ لمرحلةٍ جديدةٍ من التعاونِ البنّاءِ مع الجارةِ، الجمهوريةِ التركية، على أساسِ العملِ المشتركِ فى معالجةِ التحدياتِ الأمنية، بما يُعززُ سيادةَ العراقِ وتركيا ويَحفَظُ أمنَهما واستقرارَهما".



واختتم البيان، إن "الوزارةُ تأمل أن تُسهمَ هذه المبادرةُ فى طى صفحةٍ من التوتراتِ السياسيةِ والأمنيةِ والاجتماعية، وأن تكونَ منطلقًا لحوارٍ إقليمى مسؤولٍ يُعالجُ جذورَ الأزمات، ويُعززُ الأمنَ والتنميةَ لصالحِ شعوبِ المنطقةِ كافة".