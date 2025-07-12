شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الموريتانية تنفى لقاء الرئيس الغزوانى بنتنياهو فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، ما أوردته وسائل إعلام حول لقاء مزعوم بين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس وزراء إسرائيل.

وقال الناطق باسم الحكومة إن ما أوردته قناة "العربية" حول لقاء مزعوم بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لا أساس له من الصحة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية.

وأكد الوزير في تصريح رسمي "أن الخبر عار تماما من المصداقية، داعيا القناة إلى تحري الدقة في انتقاء المعلومات وتجنب تسويق الأخبار الزائفة.

وشدد الناطق باسم الحكومة على أن من أولى واجبات المهنية الصحفية الاعتماد على المصادر الرسمية، لا سيما في ظل الانفتاح والسهولة التي تتيحها هذه المصادر لوسائل الإعلام الجادة والراغبة في المعلومة الدقيقة.

وكان موقع "سيمافور" الأمريكي أول من كشف يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تستعد لاتخاذ خطوة نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل خلال اجتماع يعقد بالبيت الأبيض، بوساطة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لما أفاد به مصدر مطلع لموقع "سيمافور" حينها، أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش قمة أمريكية إفريقية مصغرة تضم أربع دول أخرى من غرب إفريقيا الغابون، غينيا بيساو، ليبيريا، والسنغال.

وكانت موريتانيا وهي عضو في جامعة الدول العربية، قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل في عام 2010 ردا على حرب غزة الأولى.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن إدارة ترامب قد أوضحت التزامها بتطبيع العلاقات وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع إسرائيل عبر القارة الإفريقية، مضيفا أنه لا تزال هناك تسع دول إفريقية لم تعترف بعد بالدولة الإسرائيلية (الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، ليبيا، الصومال، وتونس) أو علقت علاقاتها الثنائية (مالي، موريتانيا، والنيجر).