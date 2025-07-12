شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الإمارات وأنجولا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس أنجولا جواو مانويل جونسالفس لورينسو، سبل تعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك.

وأكد الرئيسان - حسبما أورت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) الجمعة - الحرص المتبادل على دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام؛ خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية؛ بما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام؛ ويلبي تطلعات شعبي البلدين نحو المستقبل.