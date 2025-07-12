شكرا لقرائتكم خبر عن 16 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى مناطق متفرقة من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 16 شخصا منذ فجر اليوم السبت، جراء قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت المصادر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، أن أمًّا وأطفالها الثلاثة استشهدوا في قصف استهدف شارع جمال عبد الناصر، مقابل الجامعة الإسلامية غرب مدينة غزة، مضيفة أن أربع نساء استشهدن، وأُصيب 10 مواطنين آخرين، في قصف استهدف منزلًا قرب مدرسة يافا في حي التفاح شرق المدينة، كما استشهد فلسطينيان في قصف استهدف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شرق غزة.

وفي وسط القطاع، استشهدت طفلة، وأُصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل قرب مدرسة الحساينة غرب النصيرات.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم المناصرة بدير البلح؛ ما أدى إلى استشهاد المواطن صهيب محمود القريناوي وزوجته وأطفاله.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثماني شهيدين من منطقة الشيخ ناصر في خان يونس، ونُقلا إلى مجمع ناصر الطبي.