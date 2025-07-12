شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 27 فلسطينيا وإصابة 180 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 27 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، اليوم /السبت/، في إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطينيين قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الفلسطينيين من منتظري المساعدات قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال رفح، ما أدى لاستشهاد 27 فلسطينيا وإصابة 180 آخرين.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 60 فلسطينيا بنيران وقصف الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم.