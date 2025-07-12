شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يصدر تحذيرا غير معتاد لسكان قطاع غزة بالامتناع عن دخول البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيرا غير معتاد لسكان قطاع غزة، ذكر خلاله أنه تم فرض قيود أمنية مشددة في المنطقة البحرية المتاخمة لغزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله إن "الجيش الإسرائيلي سيتخذ إجراءات ضد أي انتهاك لهذه القيود".

وتابع: "هذا نداء للصيادين والسباحين والغواصين.. امتنعوا عن دخول البحر، فدخول الشاطئ والمياه على طول كامل قطاع غزة يعرض حياتكم للخطر".