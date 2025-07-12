شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة العراقية: نرحب بإعلان حزب العمال الكردستانى تسليم سلاحه والان مع تفاصيل الخبر

رحبت رئاسة الجمهورية العراقية بإعلان حزب العمال الكردستاني بدء عملية تسليم سلاحه، في خطوة تاريخية مهمة تمهد الطريق نحو إنهاء الصراع المسلح والخروقات الأمنية التي امتدت لعقود من الزمن، راح ضحيتها العديد من العراقيين.

ولفتت إلى أن الخطوة تفتح الباب أمام آفاق مستقبلية تسهم في تعزيز فرص السلام في المنطقة، داعية لضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم الحقوق المشروعة للأطراف كافة.

وأكدت أن هذه الخطوة تمُثل عنصرا مهما لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المنطقة، وتفسح المجال أمام تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا على أساس احترام السيادة المتبادل وضمان امن وسلامة الشعبين الصديقين.

وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية دعمها الكامل لإنجاح هذه الخطوة حتى النهاية، والمساهمة بكل ما من شأنه تحقيق الأهداف المأمولة منها في طي صفحة الماضي المؤلمة، وفتح صفحة جديدة عنوانها التعاون والتنسيق المشترك خدمة للجميع.



