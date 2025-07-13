شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمريكي: واشنطن تضغط لنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيرك براون، المحلل السياسي بالحزب الجمهوري، أن الإدارة الأمريكية تتخذ موقفًا حاسمًا تجاه ملف نزع سلاح حزب الله اللبناني، خاصة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، في إطار سعيها لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز دور الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها.

وأشار براون، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن القرار الأممي رقم 1701 المتعلق بوجود قوات حفظ السلام بات يواجه العديد من التحديات، ما يستدعي مراجعة حقيقية للآليات المطبقة على الأرض.

ووصف المحلل، توماس باراك المبعوث الأمريكي، بأنه شخصية ناجحة في عالم الأعمال ويتمتع بخبرة واسعة تؤهله للعب دور فعال في الملف اللبناني، مشيرًا إلى أنه يسعى لتشجيع الحكومة اللبنانية على اتخاذ خطوات عملية في اتجاه الوصول للسلام.

وقال إن وتيرة الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية تمثل عائقًا رئيسيًا أمام أي مسار سياسي أو تفاهم دبلوماسي، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن سلام حقيقي في ظل هذا التصعيد، ودعى الوسطاء الإقليميين والدوليين إلى تكثيف جهودهم لوقف تلك الهجمات والعمل من أجل سلام شامل وعادل في لبنان والمنطقة.