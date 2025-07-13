شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري: إسرائيل لا تلتزم بتعهداتها وتضغط على لبنان بشروط جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تحترم تعهداتها والتزاماتها الدولية، وتتصرف دون اكتراث بمواقف واشنطن أو المجتمع الدولي.

وأوضح "بالوكجي" خلال مداخلة هاتفية من بيروت، مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية، أن اللجنة الخماسية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاقات باتت أداة ضغط جديدة على الدولة اللبنانية، مشيرًا إلى أن من بين شروط الضغط الأخيرة، تنفيذ مهام القوات الدولية في لبنان بشكل نهائي، ما يهدد بزيادة التوتر في الجنوب.

وأضاف "بالوكجي" أن لبنان كان قد أرسل طلبًا لتجديد مهمة القوات الدولية (اليونيفيل) قبل انتهاء المهلة بشهرين، إلا أن الأمم المتحدة لم تعقد حتى الآن جلسة لحسم مصير هذه القوات، وما إذا كانت ستنسحب أو سيتم تمديد مهامها، ما يفتح الباب أمام احتمالات معقدة في المرحلة المقبلة.

وأكد أن الدولة اللبنانية تبدو عاجزة عن تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالوضع الحدودي، بالإضافة إلى فشلها في إدارة الملف الفلسطيني داخل المخيمات. كما دعا إلى إصدار قرار موحد من مجلس الوزراء اللبناني لمواجهة هذه التحديات بفعالية وحسم.