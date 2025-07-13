شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /السبت/، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في مدينة غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، أغلبهم بجروح خطيرة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في منطقة البلاخية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



ومنذ السابع من شهر أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57 ألفا و882 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 138 ألفا و95 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير قديس غرب رام الله.

وقالت (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من المحلات التجارية والمنازل، واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.